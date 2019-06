Castellammare di Stabia (Na): Borrelli (Verdi), gruppo di delinquenti devasta un chiosco a colpi di mazza

- "Riteniamo vergognosa e criminale l'aggressione subita dal gestore di un chiosco di frutta sito nei pressi della Villa Comunale di Castellammare di Stabia". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e Marilena Schiano Lo Moriello, commissario del Sole che Ride della città di Castellammare di Stabia (Na). "Nel video dell'aggressione - ha proseguito Borrelli -, diffuso da alcuni organi di stampa, si nota l'inumana violenza con cui un gruppo di cinque delinquenti si accanisce contro la struttura a colpi di mazza, distruggendo tutto quello che trova dinanzi a sé. Tale video, purtroppo, è una rappresentazione aderente della mentalità camorristica e delinquenziale che caratterizza alcune sacche della popolazione. Dinanzi ad un atto del genere non possiamo che esprimere la massima solidarietà alla vittima augurandoci che possa continuare la sua attività e non decida, dinanzi a tanta violenza, di andare via". "Il nostro auspicio – hanno concluso – è che le forze dell'ordine possano identificare i protagonisti del raid. I criminali che appaiono nel video devono risarcire i danni e scontare una punizione esemplare". (Ren)