Religioni: domani grande moschea Roma ospita incontro interreligioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso (UNEDI) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), il Centro Islamico Culturale d’Italia, la Confederazione Islamica Italiana (CII), la Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS) e l'Unione delle Comunità e organizzazioni islamiche in Italia (UCOII), promuovono un incontro domani presso la Sala Convegni del Centro Islamico Culturale d’Italia(grande moschea di Roma), con la presenza del Segretario Generale della CEI, S.E. Mons. Stefano Russo e il Segretario Generale del Centro Islamico Culturale di Roma, Abdellah Redouane. L’incontro dal titolo “Un passo significativo: Fratellanza, Pace, Convivenza” si terrà la mattina ma la partecipazione è esclusivamente su invito. “Dopo i precedenti momenti vissuti negli ultimi due anni al Santuario del Divino Amore (2017) e al Santuario di Collevalenza (2018) organizzati dall’UNEDI; dopo i viaggi di Papa Francesco ad Abu Dhabi e in Marocco, abbiamo lavorato insieme ai fratelli e sorelle musulmani per poter progettare e programmare questo momento a livello Nazionale – spiega Massimo Cozzolino della Confederazione islamica italiana - a questo incontro sono invitati le rappresentanze diocesane e regionali. Il numero dei partecipanti è chiuso. Si pensa, infatti, a tre centinaia di persone tra Chiesa cattolica e Comunità musulmane in Italia. Quindi, testimoni di un lavoro già attivo sul territorio. Sui social è stato pubblicato un volantino che permetterà di conoscere il programma della giornata, compresi i temi dei laboratori, dai quali raccoglieremo indicazioni importanti per il cammino futuro”.(Ren)