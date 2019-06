Caianello (Ce): scarico abusivo di acque reflue industriali, sequestrato autolavaggio

- Militari appartenenti alla Stazione carabinieri Forestale di Vairano Patenora (Ce), unitamente a personale Arpac del dipartimento provinciale di Caserta e a militari della Stazione carabinieri di Vairano Scalo (Ce), hanno effettuato un accertamento presso un impianto di autolavaggio a mano, sito nel centro abitato di Caianello (Ce). Nel corso dell’accertamento è emerso che le acque reflue industriali prodotte dalle operazioni di lavaggio defluivano attraverso una tubazione di bypass, installata in un pozzetto, fino alla rete fognaria comunale. Il tutto in assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, in assenza di trattamento di depurazione. I militari hanno quindi proceduto al sequestro giudiziario dell’intera attività di autolavaggio, denunciando il titolare della stessa in stato di libertà per scarico abusivo di acque reflue industriali e per la violazione alla normativa di settore disciplinante l’inquinamento acustico. (Ren)