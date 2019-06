Piemonte: Uncem, Regione investa per efficientamento energetico di edifici pubblici

- I Sindaci e gli Amministratori locali lanciano un appello alla Regione Piemonte, affinché vengano individuati nuovi finanziamenti per l'efficientamento energetico di edifici pubblici, come quelli già impegnati sul Por Fesr nel 2018 - oltre 50 milioni di euro - che stanno consentendo l'avvio di numerosi cantieri in grandi e piccoli Comuni. Da Fiorano Canavese, da Quassolo e da Nomaglio è arrivato un chiaro monito alla Regione nel quadro della presentazione del progetto Interreg Alcotra A2E Alpi Efficienza Energetica presso il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa. "Il vero tema non è tanto legato all'efficienza dei nuovi edifici pubblici, visto che se ne costruiscono pochissimi - afferma Davide Enrione, ingegnere, neovicesindaco di Nomaglio - Il primo punto al centro della nostra agenda è come efficientare e rendere intelligenti, antisismiche le strutture comunali esistenti, scuole e municipi, oltre al patrimonio edilizio privato antecedente agli anni Sessanta. Questa è la nostra vera sfida". A2E offre occasioni importanti di dialogo e di formazione tra i vari "pezzi della filiera" delle costruzioni, a partire da committenti pubblici, progettisti, pianificatori, artigiani e imprese, utilizzatori finali. (segue) (Rpi)