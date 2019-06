Piemonte: Uncem, Regione investa per efficientamento energetico di edifici pubblici (2)

- "ll tema posto dal Vicesindaco Nomaglio - evidenzia Elena Bazzan, architetto di iiSBE Italia - è centrale per noi e i progetti comunitari, transfrontalieri, come il nostro devono essere utili per supportare Amministratori e imprese artigiane. Organizzeremo a breve corsi specifici e visite al cantiere pilota di Vigone, dove A2E permette di realizzare una nuova ala della scuola secondaria. Ma vogliamo anche diffondere efficacemente le analisi e le misurazioni relative alle prestazioni energetiche che abbiamo compiuto su edifici esistenti, molti costruiti negli ultimi vent'anni seguendo le indicazioni decisive del Protocollo Itaca. Ne parleremo anche la prossima settimana, lunedì 1° luglio alle ore 17 quando presenteremo A2E Alpi Efficienza Energetica a Villanova Mondovì". "Sin da quando nel 2007 abbiamo iniziato a lavorare sulla rivitalizzazione dei borghi alpini - sottolinea Lido Riba, Presidente Uncem - ci siamo posti il tema della rigenerazione, non solo energetica, dell'esistente. Oggi questo obiettivo diventa centrale, per ridurre il consumo di suolo e ridare vita a pezzi di territorio rurale, costruito, ma abbandonato. Vale anche per le aree urbane dismesse. Il Paese, su spinta di una Regione complessa e articolata come la nostra, deve scegliere una linea politica chiara, sulla quale investe in dieci anni almeno 50 miliardi sugli edifici pubblici, anche fondi europei, oltre a rafforzare i bonus e gli incentivi per i privati. Il patrimonio immobiliare è in Italia troppo vecchio e la politica deve fare delle chiare scelte, in primis per contenere il rischio sismico, ben noto anche nelle valli alpine e appenniniche del Piemonte". (Rpi)