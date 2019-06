Imprese: Chiorino, dialogo con università e industria per scommettere sul Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore della Regione Piemonte al lavoro, istruzione e formazione professionale, Elena Chiorino, dopo aver partecipato all’assemblea annuale di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, ha dichiarato di “condividere totalmente” la visione del mondo produttivo illustrata dal presidente nazionale Vincenzo Boccia e dal presidente Gianni Filippa. “E’ una visione - ha commentato Chiorino - che prevede un’azione politica concreta: ridefinire i programmi di orientamento dedicati ai ragazzi che dovranno scegliere il loro percorso formativo, strutturare la formazione affinché si verifichi l’incrocio della domanda con l’offerta, agire sulle politiche di inclusione dei giovani, investire in lauree professionalizzanti e lavorare in continuo dialogo con università e industria per scommettere su un Piemonte, culla di eccellenze industriali e universitarie, che non può più accettare di vedere i suoi giovani formarsi qui per poi scappare all’estero”. “Questa è la politica formativa che deve sostenere le nostre imprese - ha proseguito l’assessore Chiorino - Il tessuto delle pmi piemontesi ha enormi potenzialità di crescita, la cui immediata conseguenza è l’incremento occupazionale. Si deve pertanto lavorare per garantire la dignità del lavoro e non di certo per promuovere il reddito di cittadinanza che crea debito senza creare lavoro. La decrescita è solo infelice, mentre il Piemonte è terra di persone e aziende che vogliono crescere”. (Rpi)