Castelvenere (Bn): sabato le nuove iniziative di "Camaiola in scena, effervescenze nel borgo medievale"

- Da sabato, presso il comune di Castelvenere (Bn) si terranno una serie di performances artistiche, percorsi sensoriali e degustazioni, con l'evento "Camaiola in scena, effervescenze nel borgo medievale", che coniugherà arte, musica, vino e gastronomia locale nel cuore storico del borgo. La manifestazione rientrerà nel progetto "Cantine al Borgo. Luoghi e protagonisti del risorgere del vitigno camaiola", promosso dal comune di Castelvenere e cofinanziato dal Poc Campania 2014–2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura". Sabato alle 19 si terrà la presentazione dell'archivio fluido "Lo scenario della camaiola", allestito all'interno della torre Angioina. Si tratterà di una prima sezione di biblioteca virtuale dedicata alla storia e alla diffusione del vitigno storico autoctono e allo studio del "paesaggio della camaiola", con la mappatura di tutti quegli elementi che caratterizzano il territorio agricolo castelvenerese: i suoli tufacei, i sistemi di allevamento della vite così come si sono succeduti nel tempo, gli elementi architettonici fortemente caratterizzanti, quali le cantine tufacee e le cosiddette "caselle", esempio di architettura rurale. Alle 20.30 "La luce della camaiola": le cantine tufacee del centro storico saranno illuminate per l'occasione. Contemporaneamente nel Teatro comunale all'aperto avrà luogo il Concorso enologico internazionale "Città del vino 2019". A seguire, degustazione della Scarpella di Castelvenere, piatto dalle antiche origini longobarde, servita in abbinamento al rosso camaiola. Mentre, in chiusura, il concerto di Artist Accademy, proporrà una selezione musicale con "le note della camaiola". Domenica la manifestazione proseguirà in piazza San Barbato, con la Festa dello Sport alle 15; l'arrivo di Bicincittà previsto per le 19.30; Music Art & Sound in concerto a chiusura di serata.(Ren)