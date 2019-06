Castellammare di Stabia (Na): Casillo (Pd), il litorale secondo i dati Arpac premia il nostro lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta lavorando - ha continuato Casillo - anche per risolvere questa criticità ma, nonostante da quasi un anno i condomini siano stati allertati e invitati a provvedere all'immissione nella rete fognaria, qualcuno non l'ha ancora fatto. Solo grazie a cause naturali, la risacca ha creato una barriera naturale che impedisce l'arrivo a mare". "Gli ultimi tre rilievi effettuati ad aprile, maggio e giugno - ha sottolineato Casillo in riferimento ai dati Arpac - nello specchio d'acqua antistante la Villa Comunale riportano dati ampiamente nei valori prescritti. Questo deve indurci a osare e far sì che già dal prossimo mese di luglio questo tratto possa tornare nella disponibilità dei cittadini. Se si è convinti alla fine i risultati arrivano e ridare il mare ai cittadini non potrà fare altro che aumentare ancora di più le potenzialità e il fascino di questa città". (Ren)