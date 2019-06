Giugliano (Na): Borrelli (Verdi), l'Asl conferma la presenza di batteri nelle acque del Pareo Park

- "Gli esami biologici condotti dall'Asl presso le strutture del Pareo Park hanno avuto esito positivo, confermando la presenza di forme batteriche compatibili con le escoriazioni riportate dai bagnanti". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e Giuseppe D'Alterio e Nello Cecere del gruppo consiliare del Sole che Ride a Giugliano e il portavoce cittadino del Sole che Ride Giovanni Sabatino. "L'azienda sanitaria - hanno proseguito - ha chiesto al sindaco di Giugliano Antonio Poziello di disporre la chiusura del parco con una ordinanza che sarà emessa a breve. Non possiamo che ritenere necessaria tale misura alla luce delle risultanze delle analisi. Allo stato attuale il Pareo Park non può restare aperto, occorre un'opera di bonifica che ristabilisca degli standard di salubrità tali da permettere ai bagnanti di intrattenersi all'interno della struttura senza alcun tipo di rischio. Fin dal principio abbiamo seguito questa vicenda con la massima attenzione, chiedendo approfondimenti nell'interesse dell'utenza del parco. Purtroppo gli esami hanno confermato le nostre preoccupazioni e le giuste proteste dei genitori. Da parte nostra l'attenzione sul tema resta massimale. Domani, venerdì 28 giugno presenteremo un Question Time in consiglio regionale sul tema, chiedendo lumi circa le precise risultanze degli esami condotti presso il parco". (Ren)