Campania: A. Cesaro (FI), De Luca trovi occupazione al suo manager-candidato ma non a spese dei cittadini

- "Quello della Circumvesuviana è il peggior servizio di trasporto pubblico mai registrato in Campania, da terzo mondo, nonostante l'azzeramento del debito e gli investimenti regionali per centinaia di milioni di euro". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "E' scandaloso - ha proseguito Cesaro -. Ed è scandaloso soprattutto che si lasci al suo posto da ben quattro anni un manager-candidato che va in giro per le sezioni politiche del Pd a farsi propaganda elettorale sbandierando posti di lavoro che l'ente avrebbe a disposizione, chissà tra quanto, come vergognosamente accaduto a Castellammare di Stabia (Na). Questo eterno candidato del partito 'vorrei ma non posso', ma attento comunicatore sui social media sui quali trascorre la maggior parte del suo tempo, ha dimostrato la sua più assoluta inadeguatezza facendola pagare ai pendolari, ai turisti e ai cittadini-contribuenti". "Siamo un partito liberale - ha concluso Cesaro -, il partito della tolleranza, ma anche la comprensione e la sopportazione hanno un limite: De Luca gli trovi pure un'occupazione ma per favore non a spese dei cittadini".(Ren)