Torino: Icardi, Parco della salute progetto unico a livello nazionale (2)

- "Ovviamente occorre tener conto che, come Amministrazione regionale insediata da pochi giorni, ci inseriamo in un procedimento già avviato in una procedura in corso d’opera - ha aggiunto Icardi - . Non solo Torino ed il Parco della Salute sono al centro della nostra attenzione e del nostro lavoro costante e quotidiano: in questi primi giorni ho visitato con il presidente Cirio il cantiere dell’ospedale di Verduno e ci stiamo occupando delle strutture del Verbano Cusio Ossola. Anche per Novara seguiamo con attenzione il dossier aperto e ci siamo attivati per avere certezze sui finanziamenti e sui tempi. Per la sanità piemontese è il momento di passare dalle parole ai fatti, dagli slogan alle realizzazioni concrete. Lo scenario che abbiamo di fronte è in continua evoluzione ed è fondamentale essere all’altezza delle sfide che ci attendono". (Rpi)