Campania: Coldiretti, il 53,3% dei cittadini non pratica sport e il 40,7% è in sovrappeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una stima di Coldiretti, nel 2018 il 53,5% dei campani dai 3 anni in su non ha praticato alcuno sport né attività fisica, contro una media nazionale del 38,1%. In Sicilia la percentuale dei pigri è stata di poco superiore, pari al 55,3%. Nelle regioni del Nord Italia gli inattivi sono stati il 26,2% della popolazione, al centro il 35%, mentre la media del Sud è stata del 49,1%. Nei numeri della Coldiretti, la percentuale in Campania di chi pratica sport in maniera intensa e continuativa nello scorso anno è stata del 17%, contro una media nazionale del 25,7%. Gli sportivi saltuari in Campania sono stati il 5,2% della popolazione, contro una media nazionale del 9,6%. Infine ci sono gli occasionali, coloro che praticano solo qualche attività fisica, che in Campania, ha stimato Coldiretti, sono stati il 23,7% dei cittadini, contro una media nazionale del 28,5%. “A confermare il dato negativo è anche l'indice di massa corporea dei cittadini – ha spiegato Coldiretti Campania – che conferma una tendenza al sovrappeso per la regione. Nel 2018 la media nazionale dei cittadini sovrappeso è stata del 35,4%, mentre in Campania la media ha raggiunto il 40,7%, la più alta d'Italia. Per quanto riguarda l'obesità, invece, la Campania è in media nazionale con il 10,7%. In questo caso il peggior dato italiano tocca al Molise con il 14,7% di obesi”. “Alla Campania, tuttavia, va la maglia nera per l'obesità infantile –ha proseguito Coldiretti – dove un bambino su due ha problemi con la bilancia. Il 28% dei bimbi campani tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, il 13,7 è obeso e il 5,5% ha un'obesità severa per un totale complessivo del 47,8% (secondo i dati di Okkio alla salute). Coldiretti ha avviato da tempo una battaglia per l'introduzione del km zero nelle mense scolastiche e per il divieto dei distributori di merendine e bibite zuccherate negli Istituti didattici”. (segue) (Ren)