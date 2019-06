Piemonte: Icardi, in sanità collaborazione pubblico-privato per servizio efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, è intervenuto oggi all’inaugurazione dell’ospedale per i bambini Koelliker di Torino. “Come Giunta regionale - ha detto l’assessore nel suo intervento di saluto - abbiamo grande attenzione ai temi dell’infanzia e della famiglia, con un assessorato dedicato. Un investimento rivolto ai bambini è una scelta coraggiosa della quale mi complimento. Investire nei bambini significa investire nel futuro. Oggi assistiamo ad un esempio di sussidiarietà e di collaborazione pubblico-privato che deve diventare una “medicina” per la sanità: fondamentale il giusto dosaggio, perché se il privato è poco, diventa inefficace, se troppo rischia di essere “tossico” per il sistema. In Piemonte - ha sottolineato l’assessore alla sanità - disponiamo di molte strutture di eccellenza e pensiamo che alcune di queste strutture possano diventare sempre più un riferimento anche per pazienti di altre regioni. La sfida dei prossimi anni per la nostra regione - ha concluso Icardi- è invertire la tendenza della mobilità passiva, non solo per risparmiare risorse che saranno reinvestite nell’edilizia sanitaria, in nuovi ospedali tecnologicamente avanzati e moderni e nell’adeguamento delle strutture esistenti sul territorio agli standard delle regioni più evolute, ma per migliorare complessivamente l’offerta di prestazioni sanitarie". (Rpi)