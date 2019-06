Sanità: Polizzi (Aspat Campania), adesso il cittadino penalizzato da liste attesa può reagire (2)

- Il Piano regionale di Governo delle liste di attesa, in linea con le disposizioni nazionali, prevede il rispetto, da parte delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere ed Irccs, dei tempi massimi di attesa individuati per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio e che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di Governo delle liste di attesa. Strutture preposte e dati precisi consentiranno il monitoraggio, il cittadino dovrà contare sul sistema pubblico privato per avere riconosciuti i suoi diritti. "Daremo così, con la nostra rete, dati al nuovo comitato tecnico regionale sulle liste di attesa (CTRLa) – ha proseguito - Monitoreremo e consegneremo informazioni, una iniziativa che assume particolare significato ed efficacia in considerazione del blocco di ciascuna branca specialistica del privato accreditato, uno ‘stop erogativo' per raggiunti limiti di spesa nell'ambito dell'assegnato budget trimestrale. La somministrazione dei questionari di cittadinanzattiva avviene, infatti, in questa situazione di difficoltà”. "L'iniziativa svolge effetti molto concreti in quanto si basa su una legittima aspettativa dell'utente – ha rilanciato Polizzi - Il cittadino che avrà documentato il proprio iter procedurale con una offerta prestazionale in sede istituzionale (pubblico e privato accreditato) ed in intramoenia non corrispondente alle indicazioni in classe di priorità del medico prescrittore, potrà, secondo le nuove disposizioni regionali, ottenere le cure e gli accertamenti nella struttura sanitaria di propria fiducia e secondo i tempi stabiliti dalla normativa". (Ren)