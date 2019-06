Lavoro: Bilotti (M5s) su Fonderie Pisano, prima di delocalizzare accertiamo ogni responsabilità (2)

- "Stesso discorso per la Regione Campania di Vincenzo de Luca in ragione delle sue responsabilità storiche rispetto al ruolo di primo cittadino che ha rivestito per moltissimi anni – ha rimarcato la deputata - La mancata costituzione della dell'ente regionale come parte civile in questa vicenda non solo mi fa pensar male facendo peccato, ma mortifica il ruolo delle istituzioni pubbliche come garanti dei cittadini”. “Come forza di Governo e come Movimento 5 Stelle siamo fieri della decisione senza precedenti del nostro ministro dell'ambiente di costituirsi anch'egli parte civile in questa decennale vertenza ambientale – ha precisato -, anche grazie al lavoro del nostro deputato salernitano Nicola Provenza, dando un segnale preciso sul capovolgimento delle priorità che abbiamo assunto tra interessi economici e tutela dei cittadini e dell'ambiente”. "Da ultimo tengo a precisare che queste considerazioni nulla hanno a che vedere con il destino delle manovalanze coinvolte e con il loro sacrosanto diritto al lavoro che andrà sempre tutelato in ogni sede indipendentemente dal destino del sito in questione", ha concluso Bilotti. (Ren)