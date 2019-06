Napoli: venerdì il convegno "Problematiche del paesaggio: istituzioni a confronto" dell'Ordine degli architetti

- Si terrà venerdì dalle ore 9.30 alle 13, presso la Sala Sirica in piazzetta Matilde Serao, il convegno "Problematiche del paesaggio: istituzioni a confronto", organizzato dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, di Napoli e provincia. I saluti saranno affidati al presidente dell'Ordine, Leonardo Di Mauro. Introdurrà i lavori il consigliere dell'Ordine, Concetta Marrazzo. Al convegno interverranno Bruno Discepolo, assessore all'Urbanistica della Regione Campania; Marco de Napoli, soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Napoli; Giuseppe Jossa, consigliere delegato in Materia urbanistica di Napoli; Andrea Ceudech, dirigente Pianificazione urbanistica generale; Alessandro Marata, consigliere Cna; Francesco Escalona, assessore alle Politiche territoriali del Comune di Monte di Procida; Michele Macaluso, direttore Anea. L'incontro sarà moderato da Tiziana D'Aniello, del Dipartimento Politiche urbane e Periferie. Al centro della discussione, le politiche messe in atto sui territori di Napoli e provincia, per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e per la tutela dell'ambiente. Tra gli argomenti affrontati nell'ambito del confronto anche gli strumenti normativi e le azioni concrete per rintracciare la bellezza, conservarla, valorizzarla e renderla fruibile per le generazioni a venire. Con l'incontro di venerdì, hanno fatto sapere i suoi organizzatori, si chiuderà il primo anno di convegni e dibattiti organizzati dal dipartimento Politiche urbane e Periferie del consiglio dell'Ordine degli architetti di Napoli. Ai partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi. (Ren)