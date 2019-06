Campania: al via il progetto Samso per lo sviluppo della mobilità elettrica

- Samso, Energy service company, Esco, attiva in Italia nella gestione tecnica e finanziaria di investimenti in ambito energetico, ha avviato un progetto di ricerca per lo sviluppo di una stazione di ricarica "ultrafast charge" ad alto contenuto tecnologico che verrà realizzata in collaborazione con il Criat di Napoli, il Centro di ricerca interuniversitario su azionamenti elettrici per trazione aerea, terrestre e marittima dell'Università degli Studi Federico II. Il piano, presentato in Regione Campania, ha ottenuto un finanziamento dell'importo di 600mila euro. Al via ora lo studio di fattibilità della nuova stazione di ricarica e della relativa app mobile, il cui nome sarà KWngo, con l'obiettivo d'installare i primi quattro impianti pilota sul territorio campano entro la fine del 2019. In merito, Gianpiero Cascone, Ad di Samso, ha dichiarato: "Abbiamo presentato in Regione un progetto per la realizzazione di una nuova stazione di ricarica che sarà in grado di rivoluzionare il concetto di pieno elettrico in Italia per la tecnologia che utilizza, si tratta infatti di una ricarica ultrafast, alimentata da sola energia rinnovabile. Il sistema KWngo, ingegnerizzato da Samso, verrà brevettato entro l'anno, con l'intenzione di estendere l'installazione degli impianti sul territorio nazionale. Proprio il decreto Crescita, pubblicato il 30 aprile in Gazzetta Ufficiale, va in questa direzione, prevedendo l'erogazione di contributi da destinare ai comuni per la realizzazione di interventi sul territorio in tema di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". (segue) (Ren)