Rifiuti: Borrelli e Peretti (Verdi), si protraggono da giorni i ritardi nella raccolta

- "Proseguono i ritardi nella raccolta dei rifiuti a Napoli e provincia. Sulle nostre pagine continuano a pervenire segnalazioni da vari punti del capoluogo e dell'hinterland. Da Scampia a Pianura, ci hanno scritto praticamente da tutti i quartieri. Purtroppo il problema riguardante gli Stir della Città Metropolitana di Napoli non è ancora stato risolto. Ci sono decine di mezzi della nettezza urbana in fila che attendono di conferire. La delicatezza della situazione ci impone di chiedere alla cittadinanza la massima collaborazione: intensificare la raccolta differenziata e, soprattutto, evitare atti dimostrativi che servono solo ad aggravare il problema e segnalare gli approfittatori che gettano rifiuti speciali lungo le strade aumentando le difficoltà". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che ride in Campania Vincenzo Peretti. "Da parte nostra – hanno aggiunto Borrelli e Peretti – c'è il massimo impegno a pressare tutte le autorità competenti per addivenire alla soluzione delle criticità che stanno caratterizzato la raccolta dei rifiuti”. “La nostra attività di monitoraggio del fenomeno prosegue senza sosta e tutti i dati in nostro possesso sono quotidianamente segnalati alle amministrazioni competenti", hanno concluso. (Ren)