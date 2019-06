Agroalimentare: Coldiretti, Alta Irpinia diventa "buona pratica Ue" per l'agricoltura sociale (4)

- “Anche l'aspetto relativo al numero di utenti è stato chiarito – ha continuato la Coldiretti - Infatti per aziende che hanno fino a 15 addetti è possibile impiegare 1 utente. Tra le 16 e le 20 unità è possibile impiegare fino a 2 soggetti mentre per aziende con un numero più elevato di dipendenti deve essere rispettato il parametro del 10% massimo di utenti di agricoltura sociale. Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali possono essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente. Inoltre fanno parte delle attività di agricoltura sociale anche quelle che si tengono a distanza dal fondo agricolo ma inerenti l'attività aziendale. Pensiamo ad esempio all'attività di vendita diretta”. (segue) (Ren)