Tav: Cirio a Parigi per cda Telt, autorizzati bandi per tunnel in Italia, finanziamento Ue al 55 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giornata storica: autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia. Il cofinanziamento dell’Unione europea sale al 55 per cento per la parte internazionale. Ottenuto il finanziamento al 50 per cento anche per la tratta nazionale da Bussoleno al nodo di Torino. Torniamo da Parigi dopo aver consolidato un risultato importante, frutto anche del lavoro di chi mi ha preceduto al governo del Piemonte, che ci ha permesso oggi di fare passi avanti importanti nella realizzazione di un’opera strategica per l’Italia e per l’Europa”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine del cda di Telt a cui ha preso parte, nelle scorse ore a Parigi, insieme all’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi. “Ho voluto partecipare personalmente, ed è la prima volta che la Regione siede a questo tavolo con il suo massimo rappresentante, proprio per rimarcare quanto la Tav sia per noi imprescindibile - prosegue il governatore piemontese - È la prima volta, tra l’altro, che al cda partecipa anche la coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova. Una giornata importante in cui abbiamo ottenuto un cofinanziamento maggiorato al 55 per centoper la Tav, unico caso in Europa, e la disponibilità da parte dell’Ue a cofinanziare al 50 per cento anche le tratte nazionali. Il cda di Telt ha approvato proprio oggi la pubblicazione dei bandi, per un valore di circa 1 miliardo di euro. In questo modo i lavori per l’intero tunnel di base sono banditi”. (segue) (Rpi)