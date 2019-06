Tav: Cirio a Parigi per cda Telt, autorizzati bandi per tunnel in Italia, finanziamento Ue al 55 per cento (2)

Torino, 25 giu 16:46 - (Agenzia Nova) - "Domani - aggiunge il presidente Cirio - scriverò al premier Conte, perché l'Ue sollecita una parola chiara dal governo italiano sulla volontà di proseguire con l'opera. La Regione Piemonte chiede, quindi, al Presidente del Consiglio di dare certezza all'Europa e consentire a Telt di inviare i capitolati alle imprese che parteciperanno ai bandi approvati oggi. Chiediamo inoltre di nominare al più presto il presidente dell'Osservatorio per procedere con le compensazioni, oggi ferme e su cui sono stati già stanziati 42 milioni di euro. Risorse che vanno immediatamente date al territorio. Ci batteremo - conclude il presidente Cirio - per portare lo stanziamento complessivo, come promesso, a 100 milioni". (Rpi)