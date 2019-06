Campania: Muscarà (M5s), sulla questione rifiuti il centrodestra è complice di De Luca

- "Nessuno in aula ha voluto firmare la nostra richiesta di una seduta straordinaria monotematica sull'emergenza rifiuti, che già in queste settimane sta caratterizzando la città di Napoli e che tra due mesi, con lo stop annunciato da anni dell'inceneritore di Acerra, travolgerà l'intero territorio regionale". Lo ha dichiarato la capogruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale della Campania Maria Muscarà. "Questa mattina - ha proseguito Muscarà -, all'apertura dei lavori del Consiglio regionale, come Movimento 5 stelle abbiamo posto anche una questione d'urgenza per discutere della vicenda, approfittando della presenza in aula del governatore e dell'assessore all'Ambiente Bonavitacola. Sarebbe stata l'occasione per inchiodare la giunta alle proprie responsabilità, ma la proposta è stata bocciata con il voto complice della maggioranza e della finta opposizione di centrodestra. Così come nessuno ha voluto firmare la nostra proposta di una seduta monotematica, a partire dal capogruppo FI Cesaro, che l'ha subito rispedita al mittente. Quello stesso Cesaro le cui azioni per contrastare la gestione scellerata dei rifiuti di De Luca si limitano a un vuoto e banale chiacchiericcio messo nero su bianco su qualche nota stampa". (segue) (Ren)