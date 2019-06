Campania: Cirillo (M5s), con Alfieri in aula il Consiglio imbarazzato si rifiuta di discutere della sua rimozione

- "E' tale l'imbarazzo dell'aula del Consiglio regionale quando si pronuncia il nome di Franco Alfieri che, contrariamente a quanto prevede il regolamento, non ci è stato consentito neppure di illustrare una questione urgente che lo riguarda". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del M5s Luigi Cirillo, che ha presentato in aula la questione. "Alla luce dei retroscena - ha proseguito Cirillo - che emergono dall'indagine per voto di scambio politico-mafioso in cui Alfieri è coinvolto in prima persona, questa mattina avremmo voluto porre un'evidente questione di opportunità politica relativa alla permanenza di questo signore nel ruolo di consigliere all'Agricoltura del Governatore, ruolo grazie al quale gestisce oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro di fondi per i Piani di sviluppo rurale. Ma nell'aula intitolata a Giancarlo Siani, di fronte a un De Luca visibilmente imbarazzato forse anche per la presenza, inconsueta e ingiustificata, dello stesso Alfieri nell'area riservata agli ospiti, il presidente del Consiglio D'Amelio, interpretando alla bisogna il regolamento, non ci ha consentito neppure di argomentare le ragioni della questione portata in aula. Questione che è stata immediatamente bocciata anche con il voto degli esponenti di centrodestra, solidali con Alfieri per essere alcuni di loro al centro di delicate inchieste della magistratura". (segue) (Ren)