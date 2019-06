Castel Morrone (Ce): venerdì l'incontro di aggiornamento sanitario "Il dolore negli anziani"

- Venerdì alla clinica Villa delle Magnolie di Castel Morrone (Ce) si terrà l'incontro "Il dolore negli anziani. Aggiornamenti", promosso da Aldo Bova, primario emerito di ortopedia dell'ospedale san Gennaro di Napoli, con il supporto organizzativo di Center congressi. In merito Aldo Bova ha dichiarato: "L'obiettivo del convegno è creare un'occasione di aggiornamento per le figure professionali che durante il loro percorso lavorativo approcciano persone che soffrono a causa del dolore osteoarticolare, che colpisce un'ampia fetta della popolazione europea con l'Italia che è tra i Paesi più esposti. La patologia riguarda in primis gli anziani che riducono notevolmente la propria autonomia e contemporaneamente coinvolgono tanto la famiglia quanto la società, caricandole di un notevole impegno di tempo e di risorse economico-finanziarie. E' importante approfondire il tema del dolore e la sua importanza per sviluppare un'educazione e prevenire questa sofferenza. Altrettanto importanti sono un'adeguata conoscenza e un corretto operato utili a poter diagnosticare al meglio le cause del dolore e stabilire l'iter di cura farmacologica, chirurgica e riabilitativa a seconda dei casi". (Ren)