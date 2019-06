Campania: Coldiretti, il 53,3% dei cittadini non pratica sport e il 40,7% è in sovrappeso (2)

- “Il Ministero della Salute raccomanda l'esercizio fisico – si legge nella nota di Coldiretti Campania -, fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell'organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo termine, e un'alimentazione corretta ed equilibrata, che trova la sua espressione in una adeguata e variata combinazione degli alimenti e nel giusto apporto idrico, così da soddisfare in misura adeguata il fabbisogno energetico e fisiologico dell'organismo. L'alimentazione equilibrata per eccellenza è la dieta mediterranea”. “A tale proposito, un dato positivo da registrate è l'aumento di consumi di frutta e verdura, che ha toccato il record proprio nel 2018. La spinta al consumo è avvenuta per effetto soprattutto delle preferenze alimentari dei giovani che – ha sottolineato la Coldiretti – fanno sempre più attenzione al benessere a tavola con smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar o anche a casa grazie alle nuove tecnologie”. “Se le mele a livello nazionale – ha precisato la Coldiretti – sono state il frutto più consumato, al secondo posto ci sono le arance, mentre tra gli ortaggi preferiti dagli italiani salgono sul podio nell'ordine le patate, i pomodori e le insalate/indivie. Tra le tendenze positive si registra il forte aumento degli acquisti diretti dal produttore, dove nel corso del 2018 hanno fatto la spesa 6 italiani su dieci almeno una volta al mese secondo l'indagine Coldiretti/Ixe”. “Una tendenza che continua a rafforzarsi anche grazie ai mercati di Campagna amica, che ogni settimana portano gli agricoltori in città con i prodotti a km zero”, ha concluso Coldiretti. (Ren)