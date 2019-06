Nola (Na): domani convegno di presentazione del Comitato tecnico regionale sulle liste di attesa in sanità (2)

- "La succitata inchiesta - ha continuato Polizzi - è svolta per ogni singolo assistito ed assume particolare significato ed efficacia in considerazione che la somministrazione dei questionari di Cittadinanzattiva avviene allorquando i Centri di ciascuna Branca Specialistica del privato accreditato sono in totale stop erogativo per raggiunti limiti di spesa nell'ambito dell'assegnato budget trimestrale". "L'iniziativa svolge – ha concluso Polizzi - effetti molto concreti in quanto si basa su una legittima aspettativa dell'utente. Infatti il cittadino che avrà documentato il proprio iter procedurale con una offerta prestazionale in sede istituzionale, pubblico e privato accreditato, ed in intramoenia non corrispondente alle indicazioni in classe di priorità del medico prescrittore, potrà, secondo le nuove disposizioni regionali, ottenere le cure e gli accertamenti nella struttura sanitaria di propria fiducia e secondo i tempi stabiliti dalla normativa". (Ren)