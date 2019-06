Napoli: giovedì l'incontro conclusivo di "Mai più mobbing" della Erfap Uil Campania (2)

- "I luoghi di ascolto come gli sportelli sono strumenti, azioni concrete della Uil, del sindacato, per fronteggiare e per presidiare fenomeni, purtroppo frequenti nel mondo del lavoro, come il mobbing - ha commentato il segretario generale Uil Campania Giovanni Sgambati, al quale saranno affidate le conclusioni dell'incontro - In una società che si vuole moderna e civile, le esclusioni e le discriminazioni vanno sconfitte". A lui ha fatto eco la responsabile del mobbing e stalking Uil Campania Vera Bonomo, secondo cui "Il sindacato rimane presidio sui luoghi di lavoro e fornire alle nostre rappresentanze gli strumenti normativi oltre che culturali e di interlocuzione per approcciarsi alle dinamiche di conflitto che spesso si creano tra lavoratori e con i dirigenti è fondamentale per prevenire il malessere organizzativo. I nostri sportelli forniscono assistenza a chi è vittima di mobbing aiutando anche ad orientarsi nel percorso di tutela giuridica e psicologica". All'incontro conclusivo di giovedì, nel quale saranno distribuiti gli attestati di partecipazione, saranno presenti, oltre Marina Camboni, Giovanni Sgambati e Vera Buonomo, anche la responsabile mobbing e stalking Uil nazionale Alessandra Menelao, il consigliere regionale, firmatario della L. R. n. 29/2017 sul Mobbing, Antonio Marciano e la psicologa e docente dei corsi, Patrizia Somma. (Ren)