Campania: Ronghi (Sd), per le regionali il centrodestra scelga il candidato presidente con le primarie (2)

- "Fratelli d'Italia - ha continuato Nonno - farà valere il suo peso elettorale e il suo radicamento sul territorio e Cirielli ha tanta esperienza politica maturata sul campo e ha prodotto ottimi risultati per la Campania". Ferrandino, portavoce di "Sud Protagonista" ha evidenziato: "Si sta preparando per Napoli e per la Campania un doppio appuntamento elettorale di grandissima importanza, perché, oltre alla Regione, anche il capoluogo partenopeo avrà la grande opportunità di liberarsi da De Magistris, che l'ha ridotta nelle peggiori condizioni possibili e, per la sua diatriba con il Presidente della Regione, ha fatto perdere alla città anche l'opportunità di beneficiare delle Universiadi. Se, per candidarsi alla Regione, il primo cittadino dovesse dimettersi in anticipo, sarebbe un bene per la città. Come per la Regione, anche per il comune di Napoli, il centrodestra deve scendere presto in campo per definire il progetto per la città e per la scelta del candidato Sindaco che, anche in questo caso, deve passare per le primarie". (Ren)