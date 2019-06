Olimpiadi 2026: Chiamparino, coinvolgere impianti del Piemonte

- "Auguro a tutti i protagonisti di quella che sarà Milano Cortina 2026 una storia di successo superiore a quella che è stata per lo sport italiano e per la nostra città Torino 2006! Mi auguro che gli spazi per un coinvolgimento di alcuni degli impianti piemontesi vi possano ancora essere, così come sembrava possibile l’autunno scorso, nell’interesse non solo del nostro territorio, ma della miglior organizzazione possibile dell’evento". Così Sergio Chiamparino, ex presidente della Regione Piemonte, di cui oggi fa parte in qualità di consigliere. (Rpi)