Campania: Assocasa, la nomina del Cda di Acer non ripiana il disavanzo

- "Alle iniziative e alle proteste dei sindacati inquilini non è sufficiente rispondere con la nomina del consiglio di amministrazione dell'Acer". Lo ha dichiarato Luigi Rispoli, segretario provinciale dell'Assocasa all'indomani del sit-in di protesta organizzato dai sindacati degli inquilini sotto le sedi dei cinque ex Iacp della Campania. "Quello che noi abbiamo sempre evidenziato - ha proseguito Rispoli - è che esiste un problema di disavanzo economico che si rileva anche dallo stesso piano industriale della nuova azienda presentato dalla Giunta regionale. Né è possibile immaginare di riequilibrare i conti attraverso il tentativo dichiarato di smantellare l'edilizia pubblica attraverso un piano di alienazione del patrimonio. Bisogna risolvere principalmente il nodo del deficit di 20mln di euro all'anno che portarono alle dimissioni, qualche mese fa, di Schiavo dall'incarico di responsabile economico-finanziario, e lo si può fare solo attraverso un preciso impegno economico che la giunta De Luca deve assumere nei confronti delle parti sociali e degli inquilini". "Se si continua - ha concluso Luigi Rispoli - eludendo i problemi o, peggio ancora, facendo finta che essi non esistano, si rischia solo di distruggere l'edilizia popolare in Campania e la responsabilità sarà tutta del presidente De Luca".(Ren)