Napoli: giovedì l'incontro conclusivo di "Mai più mobbing" della Erfap Uil Campania

- Giovedì alle ore 15, presso la sala conferenze della Uil Campania, si svolgerà l'incontro conclusivo "Mai più mobbing" organizzato dall'Ente di formazione Erfap Uil Campania, atto finale di un corso di formazione sul tema, destinato a circa 30 lavoratori e a coloro che sono coinvolti nelle organizzazioni aziendali e che ha avuto come obiettivo quello di puntare un faro sul fenomeno del mobbing e di migliorare le strategie per fronteggiare e gestire al meglio le dinamiche conflittuali. "Il mobbing è un fenomeno che ha ricevuto una crescente attenzione connessa al benessere organizzativo e al disagio lavorativo - ha spiegato l'organizzatrice del corso, il direttore dell'Erfap Uil Campania Marina Camboni – È una vera e propria violenza psicologica dovuta a una forma di comunicazione ostile e non etica, attuata sistematicamente da una o più persone nei confronti di un solo individuo, oggetto di iniziative vessatorie e persecutorie”. “L'esigenza di un percorso di questo tipo nasce dal voler dare a tutti i lavoratori gli strumenti utili – ha precisato -, sia in termini di conoscenze delle dinamiche psico-sociali nelle organizzazioni lavorative, sia in termini di approfondimenti normativi degli strumenti giuridici, per non essere più vittime di questo odioso fenomeno". (segue) (Ren)