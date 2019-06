Agroalimentare: Coldiretti, Alta Irpinia diventa "buona pratica Ue" per l'agricoltura sociale (5)

- “Per la ‘bontà’ del servizio erogato è richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione di tali servizi – ha evidenziato l’organizzazione -. La presenza delle figure professionali potrà essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione. Pensiamo ad esempio all'utilizzo di animali negli interventi assistiti per migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte”. “Anche gli orti sociali, condotti da soggetti riconosciuti per l'erogazione di servizi di agricoltura sociale trovano spazio nel decreto – è stato evidenziato nel comunicato di Coldiretti -. Inoltre vengono ulteriormente riconosciuti gli agriasilo. La regolamentazione delle fattorie didattiche invece viene demandata alle normative regionali”. “Infine un articolo del decreto si preoccupa di definire le strutture in cui viene svolta l'attività sottolineando come debbano essere adempiuti tutti gli obblighi di legge per l'accoglienza, la somministrazione di cibo e bevande demandando, anche qui, alcuni aspetti alle norme regionali”, recita in conclusione la nota. (Ren)