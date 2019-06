Campania: Cirillo (M5s), con Alfieri in aula il Consiglio imbarazzato si rifiuta di discutere della sua rimozione (2)

- "Non ci fermeremo – ha continuato Cirillo - e continueremo a chiedere con forza la rimozione di Franco Alfieri dal suo ruolo di consigliere all'Agricoltura. Non è possibile che un autentico tesoro sia amministrato da un uomo accusato di aver avuto rapporti con clan cilentani. Ad un sistema Alfieri fece riferimento anche lo stesso De Luca, quando lo definì "uno notoriamente clientelare", facendogli guadagnare l'appellativo di re delle fritture di pesce" per le modalità con cui si guadagnerebbe la compiacenza degli elettori. E che, in occasione della sua recente elezione a sindaco di Capaccio-Paestum, venga festeggiato con un carosello di ambulanze a sirene spiegate su disposizione del gestore di fatto del servizio di mezzi di soccorso, fresco di condanna definitiva per estorsione di stampo mafioso". "Alla luce di questo quadro complessivo - ha concluso il consigliere -, appare quanto meno inappropriato che Franco Alfieri possa continuare a ricoprire ruoli centrali nell'ambito della Regione, con funzioni di supporto alle decisioni della Presidenza". (Ren)