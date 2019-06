Ambiente: La Mura (M5s), su Grande progetto Sarno la Regione bluffa

- "La conferenza dei servizi del 21 giugno scorso ha fatto riferimento alla realizzazione di una ulteriore opera da realizzare nell'ambito del grande progetto Sarno: la pulizia delle vasche borboniche ai piedi del Vesuvio che oggi raccolgono le acque piovane, ma anche gli scarichi delle abitazioni e delle aziende, in sostituzione dei depuratori, ma anche l'ampliamento di alcune di queste vasche oltre alla riapertura del canale Conte di Sarno, al posto del ‘canale di gronda’ che era previsto nell'identico progetto del 2007, oggi recuperato dagli archivi e rimesso a nuovo”. Così in una nota la senatrice pompeiana del M5s Virginia La Mura. “Il progetto è stato identificato come ‘terzo lotto del Grande progetto Sarno’ e comporterebbe, se dovesse andare in porto, la realizzazione di un'ulteriore foce, un canale oggi chiuso e che passa sotto gli scavi sfocerebbe a mare e quindi creerebbe una terza foce sulla spiaggia di Rovigliano – ha proseguito -. Un'area che dunque avrà addirittura 3 foci in pochi chilometri di litorale! Alcuni comitati locali speravano, si legge sui giornali a conclusione della conferenza dei servizi, che aprendo il Canale di Conte di Sarno, l'acqua potesse confluire verso il basso Sarno e quindi a mare senza ricorrere agli ulteriori 98 ettari di terreno fertile di classe A, da Montoro a Nocera, passando da San Valentino Torio, di fronte al parco archeologico fluviale di Longola, di vasche di laminazione da costruire e/o ampliare”. (segue) (Ren)