Ambiente: La Mura (M5s), su Grande progetto Sarno la Regione bluffa (2)

- “La mia battaglia è stata da sempre contro la costruzione di ulteriori vasche, per cercare soluzioni più sostenibili ed efficaci – ha spiegato la senatrice -. Ed anche quella di evitare la costruzione della seconda foce. E invece alla conferenza dei servizi si conferma che non solo si apre addirittura la terza foce, ma rimangono anche tutte le vasche che erano in progetto. Oggi ci sarebbe l'opportunità di fare ricorso al Tar in quanto i lotti 1 e 2, sono in fase di progetto definitivo!” “Altra questione è la valutazione di impatto ambientale (la Via) del progetto per i lotti 1 e 2 (ovvero per l'asta fluviale e il territorio del medio e basso sarno) per la quale la Regione ha deliberato il rinnovo per altri 5 anni, sostenendo che il progetto è pressoché identico a quello precedente e dunque non ha bisogno di nuove autorizzazioni – ha evidenziato La Mura -. In realtà però non è così! I cambiamenti ci sono stati e infatti si passa da uno stanziamento di 200 milioni a uno di 400, perché, tra le altre cose, hanno aggiunto questo terzo lotto che riguarda il versante del Vesuvio. Chiederó informazioni in merito”. “Dunque – ha continuato - 12 nuove vasche più 30 vasche borboniche assorbenti gestite in parte dal Consorzio di Bonifica del Sarno e in parte dalla Regione, per un totale di poco meno di 2 milioni di metri cubi di invaso, si legge nel ‘piano di riparto delle spese consortili del 2017 a pagina 16 e 17’, oltre a diversi chilometri di canali irrigui e di drenaggio che costituiscono un reticolo idrologico importante per l'agricoltura e per la sicurezza idraulica del territorio”. “Vasche e canali che fungono da collettori di acque reflue civili e industriali e che potrebbero, se rifunzionalizzati, essere integrati in un sistema di drenaggio agricolo e urbano a sostegno della mitigazione idraulica – ha messo in evidenza la senatrice M5s -. Non dimentichiamoci inoltre che il progetto prevede la pulizia delle vasche e canali. Operazione di normale manutenzione che non è mai avvenuta. La bonifica? È un aspetto specifico che riguarda la bonifica dei siti inquinati che sul bacino del Sarno sono ben 716”. (segue) (Ren)