Ambiente: Marnati, incentivare nuove tecnologie dell'auto per un Piemonte più green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre continuare a lavorare per produrre nuove batterie più performanti, effettuare investimenti infrastrutturali per le ricariche delle vetture, attivare politiche comunali di incentivo per garantire parcheggi gratuiti alle auto ecologiche, così come avviene per esempio a Novara, e permettere così al Piemonte di diventare l’area più ‘green’ di tutta Italia”. E' quanto ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, in occasione della giornata di chiusura del Salone dell’Auto di Torino. Una manifestazione che, ricorda l’assessore, “puntava sull'elettrico e sulle nuove tecnologie ed é stata inaugurata da un'auto a guida autonoma, ed ha quindi messo in primo piano i temi dell'innovazione e la necessità di misurarsi su queste nuove strade tecnologiche per puntare a un ambiente più pulito. Un Salone all’aria aperta, che oltre alle auto ha consentito di godere della bellezza di Torino e che ha inserito fisicamente le vetture nell’ambiente con cui dovranno convivere”. (segue) (Rpi)