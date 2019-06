Ambiente: La Mura (M5s), su Grande progetto Sarno la Regione bluffa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo comporta che per qualunque opera di scavo o dragaggio è necessario prendere le dovute precauzioni – ha incalzato -, visti gli elevati valori di metalli pesanti e non solo, presenti nelle acque, nei fanghi e nel suolo dove c'è la maggiore contaminazione (si legge nel piano regionale di bonifica). Le 42 pagine di osservazioni della commissione di valutazione della Via nel 2013 chiarivano questi aspetti ed altri, come ad esempio, chi gestirà la pulizia delle vasche che, secondo un mio calcolo dovrebbe impegnare annualmente per ogni vasca circa 1 milione di euro? Desidero anche io un Grande progetto Sarno, ma che sia integrato”. “Non posso immaginare un progetto di mitigazione e disinquinamento puramente ingegneristico – ha affermato -, senza valutare minimamente quanto siano importanti le componenti naturalistiche, agricole e geologiche, oltre che culturali. Eppure la Regione cerca di bluffare ma i cittadini faranno sentire la loro voce e io con loro. Il nostro fiume merita un riscatto culturale e socio-economico di rispetto”. “Non possiamo continuare ad aggredirlo senza una visione condivisa – ha concluso La Mura -. Tanto più che il progetto di mitigazione del rischio idraulico e di disinquinamento e bonifica è incluso nel Master Plan del Ministro Costa (su 42 Comuni) e nel Piano di gestione Unesco della Buffer Zone di Pompei Scavi (su 9 Comuni vesuviani e il golfo di Napoli)". (Ren)