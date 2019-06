Agroalimentare: Coldiretti, Alta Irpinia diventa "buona pratica Ue" per l'agricoltura sociale

- Mentre il Ministero delle Politiche Agricole chiarisce in un decreto i requisiti minimi per definire le attività di agricoltura sociale, Coldiretti Campania ha annunciato il riconoscimento di un progetto realizzato in Alta Irpinia come "buona pratica UE". Il comitato di sorveglianza della Regione Campania, organismo composto da stakeholders pubblici e privati che monitorano l'attuazione delle misure dei fondi comunitari, ha citato nella relazione annuale il progetto "Accordi territoriali di genere - Lavoro alle Donne dell'Alta Irpinia" – con capofila Coldiretti Avellino – come esempio virtuoso nell'utilizzo dei fondi europei, assi 1 e 2. L'organo di controllo dell'Unione Europea, accompagnato dall'assessore Chiara Marciani, ha potuto verificare sul campo l'attuazione di una delle azioni previste. Le azioni complementari realizzate sono state: un piano di promozione e comunicazione delle attività, l'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile (Concilia point) e l'erogazione di buoni-servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti a bambini di età compresa tra 0-12 anni. Nel caso specifico, Coldiretti Avellino ha allestito i concilia point presso gli uffici territoriali e i mercati di Campagna amica, mentre i servizi per i minori sono stati erogati in aziende agrituristiche. (segue) (Ren)