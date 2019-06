Agroalimentare: Coldiretti, Alta Irpinia diventa "buona pratica Ue" per l'agricoltura sociale (2)

- “Sul piano generale – ha sottolineato Coldiretti Campania – arriva finalmente dopo quattro anni un chiarimento sui servizi sociali erogabili dalle imprese agricole, in attuazione della legge 141 del 2015 sull'agricoltura sociale, che ha definito i contorni del welfare rurale. Un fenomeno che in pochi anni ha visto un interesse crescente da parte delle imprese agricole italiane, culminato con la nascita della rete dell'agricoltura sociale di Campagna Amica”. “Secondo il decreto del Ministero delle Politiche agricole si è quindi soggetti di agricoltura sociale quando si accolgono ed impiegano attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente – ha evidenziato l’organizzazione - In particolare, le aziende agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali il cui reddito da attività agricola debba essere superiore al 30% del totale possono essere riconosciute come soggetti che erogano servizi di agricoltura sociale”. (segue) (Ren)