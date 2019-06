Campania: Ronghi (Sd), per le regionali il centrodestra scelga il candidato presidente con le primarie

- "A sette mesi dalla scadenza della prossima scadenza elettorale, il centrodestra deve incontrarsi per preparare la piattaforma programmatica per il governo della Regione Campania e la scelta del candidato presidente deve passare attraverso lo svolgimento di primarie aperte a tutti i partiti di centrodestra e ai movimenti civici per mettere in campo la proposta migliore e per consentire ai cittadini di partecipare all'individuazione del candidato presidente". Lo ha affermato il dirigente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, nella conferenza stampa tenuta, stamani, al Centro Direzionale di Napoli, insieme con il consigliere comunale di Napoli di FdI, Marco Nonno, e il portavoce cittadino del movimento civico, Luigi Ferrandino, presso il gazebo allestito per la raccolta firme per il Presidenzialismo, iniziativa promossa dalla leader di FdI, Giorgia Meloni. "De Luca e il centrosinistra - ha proseguito Ronghi - hanno totalmente fallito nel governo della Regione Campania, dalla sanità, al lavoro, ai trasporti, all'ambiente, alla gestione dei rifiuti, la nostra Regione è ultima in Italia e in Europa e ha bisogno di una svolta di governo urgente e assoluta che metta al centro il lavoro, che è il grande tema del nostro territorio, la qualità e l'efficientamento della sanità, il risanamento dell'ambiente e del mare che, al di là dei proclami di De Luca, è all'anno zero e vede l'arrivo di una nuova crisi della gestione dei rifiuti". Nonno ha aggiunto: "Fratelli d'Italia intende giocare in prima linea per vincere la fondamentale sfida delle elezioni regionali in Campania ed essere incisiva per quanto riguarda l'indicazione dei principali temi del programma e per la scelta del candidato Presidente. Fratelli d'Italia ha un'ottima classe dirigente e, qualora il nostro deputato Edmondo Cirielli fosse d'accordo, mi piacerebbe che venisse individuato come candidato unico del centrodestra". (segue) (Ren)