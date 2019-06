Torino: Marnati su Ogr Tech, dimostrazione che innovazione porta ottimi frutti

- L’assessore della Regione Piemonte all’Ambiente, Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, dopo aver partecipato questa mattina a Torino all’inaugurazione di OGR Tech ha rivolto “un augurio di buon lavoro a tutte le realtà che inizieranno la fase di start up a partire da oggi”. “Si tratta - ha dichiarato - di un esempio straordinario di recupero di un’area dismessa nel centro di Torino e la dimostrazione che investire sull’innovazione è una scommessa che porta ottimi frutti a vantaggio di un ampio territorio. Questo vero e proprio villaggio innovativo e moderno darà la possibilità a 500 persone di esprimersi all’interno di un ambiente positivo”. Marnati ha poi sostenuto che “Torino deve tornare a brillare e diventare il punto di riferimento di molte aziende che vogliono investire in Piemonte e con l’avvio di queste nuove officine sarà un percorso più semplice”, ed ha ringraziato per la calorosa accoglienza il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, tutti i suoi componenti, e il presidente di OGR Tech, Fulvio Gianaria. (Rpi)