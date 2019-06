Campania: Muscarà (M5s), sulla questione rifiuti il centrodestra è complice di De Luca (2)

- "Una seduta straordinaria – ha proseguito Muscarà - non solo ci avrebbe dato l'opportunità di sottolineare in aula le inefficienze e la negligenza di questa amministrazione regionale all'origine di una nuova annunciata emergenza igienico-sanitaria, ma sarebbe stata anche e soprattutto l'occasione per un confronto sulle possibili iniziative da intraprendere per tamponare una crisi oramai alle porte. Con quale coraggio, ci chiediamo ora, i vari Cesaro, Caldoro, Russo, Grimaldi e Beneduce da ora in avanti torneranno a riempirsi la bocca di chiacchiere sulla questione rifiuti e a lanciare strali contro la gestione De Luca, dopo aver offerto un salvacondotto al governatore, impedendo che il tema fosse oggetto di discussione in Consiglio regionale, ovvero nell'aula dei cittadini della Campania". (Ren)