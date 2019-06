Pagani (Sa): Villani e Desiderio (M5s), in attesa della graduatoria sul bando ministeriale "Salva-scuola Manzoni" (2)

- “Quella dei fondi europei – ha ricordato -, pur essendo un'ottima opportunità, non sembrava la strada migliore da percorrere. Trattandosi di un intervento da risolvere da un punto di vista strutturale si poteva scegliere un'altra tipologia di finanziamento molto più immediato. Ma ora il dado è tratto e non ci resta che attendere”. “La scuola Manzoni continua a essere oggetto di discussione costante nel confronto politico cittadino – ha dichiarato il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Santino Desiderio –, seguiremo costantemente la vicenda nell’esclusivo interesse di Pagani”. “L’attività di sollecito e pressing sarà costante affinché il Comune di Pagani possa a prescindere da quello che sarà l'esito del bando ministeriale – ha sottolineato -, riattivare la scuola Manzoni e renderla funzionante nel migliore dei modi, in piena sicurezza per i cittadini del comprensorio, come risposta ad una comunità che vuole rinascere”. “Siamo pronti a fare il nostro dovere per la scuola Manzoni e per il futuro degli studenti di questa città”, ha concluso Desiderio. (Ren)