Castel Volturno: sindaco Petrella a "Nova", entro un mese prova statica su ponte Lago Patria

- Entro un mese dovrebbe esserci la prova statica sul ponte del Lago Patria, che divide le province di Napoli e di Caserta, chiuso nel mese di maggio per problemi strutturali, “in modo da valutare se consentirne la riapertura completa o parziale”. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella, ad “Agenzia Nova”. Rispondendo al disagio delle migliaia di abitanti del lato sinistro di Castel Volturno, che vivono una situazione di isolamento dettato della chiusura del ponte del Lago Patria che collega la zona con il comune di Giugliano in Campania, il sindaco Petrella ha spiegato che “si tratta di una situazione che ho ereditato in quanto la chiusura è stata decisa dalla precedente amministrazione su sollecitazione di una relazione dei vigili del fuoco a seguito di una denuncia. Ora mi sono attivato per risolvere il problema accelerando l’iter per la verifica di una eventuale riapertura anche parziale del ponte. Su quella problematica sto lavorando sin dal mio insediamento e c’è un impegno di una somma stanziata per individuare una ditta che debba effettuare una certificazione statica sul ponte. Successivamente sono previsti dei lavori di carotaggio per verificare se il ponte può essere chiuso del tutto o se c’è una possibilità di aprirlo in parte". alle proteste dei residenti e alla chiusura delle attività commerciali e turistiche presenti nella zona, il primo cittadino spiega che "attendo solo che il funzionario del Comune completi la determina per avviare la gara di assegnazione delle prove statiche, cosa che dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. In modo che potremo subito assegnare le prove ad una ditta e ritengo che entro un mese dovremo avere una prima risposta”. (segue) (Ren)