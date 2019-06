Cuneo: Cirio e Icardi al cantiere di Verduno, "ospedale aperto nel primo semestre 2020"

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, hanno visitato questa mattina il cantiere dell’ospedale di Verduno (Cuneo), intervenendo all’assemblea generale dei soci della Fondazione per la costruzione della nuova struttura ospedaliera di Langhe e Roero. "Su questo ospedale, che la gente aspetta da 20 anni, oggi scuse non ne abbiamo più. Per questo il giorno in cui lo apriremo non faremo nessuna inaugurazione, metteremo fuori solo un cartello con scritto “scusate il ritardo” - ha detto il presidente Cirio -. Di annunci sulle aperture ne sono stati fatti tanti e io credo nella buona fede. Ma adesso non abbiamo più alibi, perché da questo territorio non arriva solo il nuovo presidente della Regione, ma anche il suo assessore alla sanità. Per cui apriremo il nuovo ospedale di Verduno entro il primo semestre del 2020 e sarà una struttura d’eccellenza che si accompagnerà alle altre che il Piemonte già possiede e che, soprattutto, risponderà alla prima esigenza che i cittadini ci pongono, il diritto alla salute". "In tempi non sospetti 20 anni fa, quando non si parlava di accorpamento, i sindaci di questo territorio hanno avuto la lungimiranza di sacrificare il proprio campanile per avere un solo ospedale più grande e di livello. Poi è nata la Fondazione nuovo ospedale Alba e Bra, che rappresenta un esempio di sussidiarietà che non ha pari in Italia - ha sottolineato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi -. Questa struttura dovrà essere un’eccellenza, come previsto nel progetto iniziale, non la semplice somma degli ospedali di Alba e Bra. E dovrà avere contenuti e tecnologie di altissima qualità, degne del nome che vogliamo darle: “Michele e Pietro Ferrero”. Non so se riusciremo a toccare quelle punte d’eccellenza, ma faremo del nostro meglio per avvicinarci". (segue) (Rpi)