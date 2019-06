Campania: mercoledì al consiglio regionale la presentazione del progetto Biowine

- Mercoledì, in Consiglio regionale della Campania, presso la sala Nassiriya, alle ore 11.30, si terrà la conferenza stampa del progetto e delle attività Biowine che sono state presentate a Verona al Vinitaly 2019. Introdurrà Giovanni Quaranta, coordinatore scientifico del progetto. Interverranno i sindaci dei comuni campani di Guardia Sanframondi, Castelvenere, Santagata de' Goti, Solopaca, Caggiano, Castelfranci, Sant'Angelo a Fasanella, partner delle attività Biowine, il Consorzio di tutela dei vini del Sannio e le cooperative vitivinicole, l'Autorita di gestione del Psr Campania, Filippo Diasco, il vice presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, Mino Mortaruolo, il presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, Maurizio Petracca. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio. Il progetto Biowine, finanziato da Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2010 Agenzia per la coesione territoriale, Unione Europea fondo sociale europeo-Fondo Europeo di Sviluppo regionale, avrà come obiettivo il trasferimento di buone pratiche di tutela dell'ambiente dall'area del Prosecco Conegliano Superiore Docg ad alcuni territori campani vocati alla viticoltura.(Ren)