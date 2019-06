Campania: Borrelli (Verdi), comprendiamo l'esasperazione dei lavoratori Whirlpool ma li invitiamo a mantenere le calma

- "Comprendiamo perfettamente lo stato di esasperazione che pervade l'animo degli operai dello stabilimento Whirlpool ma li invitiamo a mantenere la calma ed evitare iniziative di questo tipo che possono solo depotenziare la loro sacrosanta lotta per il lavoro". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli in merito al blocco messo in atto dagli operai dallo stabilimento napoletano della Whirlpool in corrispondenza dello svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio (Na). "Purtroppo – ha aggiunto Borrelli – gli operai sono costretti a fare i conti con un futuro quanto mai nebuloso. Nonostante i proclami tutti li stanno abbandonando. Martedì c'è un nuovo incontro a Roma al Ministero ma non si intravedono soluzioni all'orizzonte. Noi restiamo al loro fianco e offriamo loro tutto il nostro appoggio in questa battaglia ma li invitiamo accoratamente ad evitare iniziative di questo tipo". (Ren)