Ambiente: Marnati, incentivare nuove tecnologie dell'auto per un Piemonte più green (2)

- L’assessore Marnati ha poi aggiunto che “i 5 miliardi di investimento confermati e la piena occupazione negli stabilimenti piemontesi di FCA entro il 2022 sono un gran bella notizia in questa direzione. L’indirizzo verso una motorizzazione green è infatti in piena sintonia con il mio pensiero di voler sostenere il settore automobilistico attraverso la riconversione dell'alimentazione. Per puntare ad avere meno smog, aria più pulita e un settore automobilistico con tante nuove opportunità di crescita. L’applicazione di una forte politica di incentivo per l'uso dell'auto ecologica consentirà di mandare in pensione i combustibili fossili”. (Rpi)