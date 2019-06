Rifiuti: Zinzi (Misto), De Luca non faccia come Ponzio Pilato

- "Su vicenda fermo Acerra De Luca non faccia come Ponzio Pilato, dovrebbe sapere che non si evita l'emergenza scaricando le responsabilità sui Comuni. Tanto più che si tratta di situazioni note da tempo. La Giunta indichi i siti di stoccaggio provvisori perché è una sua competenza e vigili sui tempi, ma non certo come ha fatto per le ecoballe!". Lo ha dichiarato in una nota il presidente commissione Terra dei fuochi, ecomafie e bonifiche del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi. (Ren)