Camorra: estorcevano denaro per conto del clan dei casalesi, 3 arresti (2)

- Al 42enne è stato inoltre contestato che anche dopo la sua cattura da latitante, avvenuta nell’aprile del 2017, sebbene ristretto in carcere, abbia continuato, per il tramite della moglie e del fratello, entrambi destinatari dell’odierna misura cautelare, a riscuotere ratei estorsivi da alcuni imprenditori edili di Aversa (Ce). Le indagini confermerebbero il rischio della soggezione degli imprenditori dell’area di Aversa alla criminalità mafiosa e l’ancora piena attività del clan dei casalesi. Alla luce delle indagini e delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, al 42enne è stato contestato di essere divenuto uno dei soggetti di riferimento del clan dei casalesi nei territori di San Marcellino, Frignano e Villa di Briano, con il potere di allargarsi anche a gestire estorsioni in territori limitrofi e non direttamente rientranti nella sua zona di influenza. (Ren)